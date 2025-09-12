GRABADO el 12-09-2025

Cusco: Médicos de EsSalud denuncian corrupción, falta de presupuesto y futuro colapso en la atención

En Cusco, el Cuerpo Médico de EsSalud cumple su segundo día de paro. Denuncian falta de presupuesto, corrupción enquistada en la institución y la injerencia del actual gobierno en los recursos de la seguridad social, que recuerdan provienen de los asegurados y no del Estado.

Advierten que proyectos de salud para la región han quedado en cero y que hospitales como el Regional y el Lorena siguen sin concluirse, mientras la infraestructura y el personal resultan insuficientes para la demanda.

El gremio médico rechaza la intención del Ejecutivo de fusionar MINSA con EsSalud y alerta que el sistema de atención está al borde del colapso.Los médicos piden a la ciudadanía respaldar la defensa de la seguridad social y urgen al gobierno atender de inmediato esta crisis.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco essalud huelgaessalud huelgamédica pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Junín: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.

Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Candidato es rechazado por pasear gigantesco huaco fálico en plaza de Armas PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central PASÓ EN E.

Ayacucho: Fredepa realizó plantón en Huamanga luego de suspender paro regional PASÓ EN EL PERÚ.

¡BOMBAZA! No es IA: Santivañez esta desaparecido luego de audios que demuestran su mafia.

Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.

Enemigo público N 2 del Perú: López Aliaga Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿SE CONTRADICE? Vizcarra echó flores a Pedro Castillo, pero luego dice que jamás habló con él.

PASÓ EN EL PERÚ: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.

PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.

Christian Aranda: Los padres son los más idóneos para educar sobre sexualidad".

Cusco: Médicos de EsSalud denuncian corrupción, falta de presupuesto y futuro colapso en la atención.

La Libertad: No soy corrupto, investiguen, César Acuña niega sobrecosto en compra de patrulleros .

NI LOS MIRÓ Martín Vizcarra incomoda al Congreso con su silencio: Montoya y Camones no soportaron.

Además hoy día 14 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.