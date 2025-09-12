GRABADO el 12-09-2025

Cusco: Médicos de EsSalud denuncian corrupción, falta de presupuesto y futuro colapso en la atención

En Cusco, el Cuerpo Médico de EsSalud cumple su segundo día de paro. Denuncian falta de presupuesto, corrupción enquistada en la institución y la injerencia del actual gobierno en los recursos de la seguridad social, que recuerdan provienen de los asegurados y no del Estado.
Advierten que proyectos de salud para la región han quedado en cero y que hospitales como el Regional y el Lorena siguen sin concluirse, mientras la infraestructura y el personal resultan insuficientes para la demanda.
El gremio médico rechaza la intención del Ejecutivo de fusionar MINSA con EsSalud y alerta que el sistema de atención está al borde del colapso.Los médicos piden a la ciudadanía respaldar la defensa de la seguridad social y urgen al gobierno atender de inmediato esta crisis.

