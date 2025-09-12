Christian Aranda: Los padres son los más idóneos para educar sobre sexualidad"
AGENDA REGIONAL Christian Aranda, presidente del Centro de Estudios Laureles, expresó su desacuerdo con la Ordenanza 538 publicada el pasado 8 de agosto y que implementa un programa de Educación Sexual Integral (ESI) en los colegios de la región Arequipa, argumentando que la responsabilidad de abordar temas como sexualidad y métodos anticonceptivos recae principalmente en los padres de familia.
Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?vqvMp9r7Cusot1s
educacion agendaregional educacionperu embarazoadolescente niños violenciasexualenelperú padresehijos ultimasnoticias educacionsexualintegral
