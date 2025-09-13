Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca Pico a Pico con Mabel Cáceres
Hoy en Pico a pico:
- Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca
- Martín Vizcarra hace exasperar a congresistas, renunció al antejuicio
- Crece la indignación por la ley pro AFPs
- Cosas que sol pasan en el Perú
- Conexión regional
¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!
Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/
Nuestra web: www.elbuho.pe
Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: ElBuho.pe
Instagram: elbuho.pe
Twitter/X: elbuhope
TikTok: elbuho.pe
noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu
Desde El Búho pe
Junín: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.
Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Cusco: Candidato es rechazado por pasear gigantesco huaco fálico en plaza de Armas PASÓ EN EL PERÚ.
Junín: Satipo paga 32 más por combustible que otras municipalidades de la selva central PASÓ EN E.
Ayacucho: Fredepa realizó plantón en Huamanga luego de suspender paro regional PASÓ EN EL PERÚ.
¡BOMBAZA! No es IA: Santivañez esta desaparecido luego de audios que demuestran su mafia.
Educación sexual escolar en debate, ¿por qué se oponen a hablar del tema? AGENDA REGIONAL.
Enemigo público N 2 del Perú: López Aliaga Pico a Pico con Mabel Cáceres.
¿SE CONTRADICE? Vizcarra echó flores a Pedro Castillo, pero luego dice que jamás habló con él.
PASÓ EN EL PERÚ: Ministro de Trabajo, Daniel Maurate, esquiva responder sobre reforma de pensiones.
PASÓ EN EL PERÚ: Colegio de Periodistas rechaza medidas que afectarían la libertad de prensa.
Christian Aranda: Los padres son los más idóneos para educar sobre sexualidad".
Cusco: Médicos de EsSalud denuncian corrupción, falta de presupuesto y futuro colapso en la atención.
La Libertad: No soy corrupto, investiguen, César Acuña niega sobrecosto en compra de patrulleros .
NI LOS MIRÓ Martín Vizcarra incomoda al Congreso con su silencio: Montoya y Camones no soportaron.
Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.
El Búho pe
Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.