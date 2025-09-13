GRABADO el 13-09-2025

Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Los audios del ministroll Santiváñez, el final se acerca

- Martín Vizcarra hace exasperar a congresistas, renunció al antejuicio

- Crece la indignación por la ley pro AFPs

- Cosas que sol pasan en el Perú

- Conexión regional



Además hoy día 13 de Setiembre en el calendario del Perú.

