La Libertad: No soy corrupto, investiguen, César Acuña niega sobrecosto en compra de patrulleros

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, salió al frente tras el reportaje de Cuarto Poder que reveló un presunto sobrecosto en la compra de 100 camionetas para la Policía Nacional del Perú (PNP). En conferencia de prensa, el también líder de Alianza para el Progreso (APP) rechazó tajantemente las acusaciones, defendió su trayectoria y aseguró que no tiene nada que ocultar.

No soy corrupto. Investiguen. Que investigue la Contraloría, que investigue la Fiscalía, y si encuentran algo, que vayan a la cárcel. Yo no manejo licitaciones, no soy corrupto, expresó con firmeza ante los medios.

No he venido a robar

Durante su intervención, Acuña enfatizó que su vida económica no depende de enriquecerse ilícitamente.

Gracias a Dios no tengo que robar para vivir. Yo no he venido aquí a robar, he venido a hacer obras, sostuvo. Además, acusó al dominical de tener una campaña en su contra.

¿Qué tiene Cuarto Poder contra Acuña? ¿Qué quieren demostrar? Que soy corrupto. Pueden investigar de todo, no soy corrupto, cuestionó.

El gobernador también denunció que los periodistas llegaron a la sede regional para provocar al gobernador y calificó el informe televisivo como malintencionado.

Carta notarial y advertencia

En la conferencia, Acuña mostró una carta notarial enviada al canal de televisión y advirtió que defenderá su honor en todas las instancias.

No me voy a dejar, iré hasta las últimas consecuencias, por más que sea Cuarto Poder. Respetos guardan respetos, declaró.

Respeto para los funcionarios

El gobernador liberteño también pidió respeto hacia los trabajadores del Gobierno Regional y defendió la transparencia en los procesos de contratación.

Aquí no hay corrupción, hay transparencia. No tenemos miedo, no somos como ellos. No voy a aceptar que maltraten a mis funcionarios, señaló.

Busquen a otro personaje

En otro momento, Acuña recordó sus orígenes humildes y su trayectoria empresarial y política.

Si he llegado a tener fortuna es gracias a mi trabajo. Acaso no aceptan el éxito de un provinciano, de un chotanito. ¿Qué culpa tengo de que los liberteños confíen en mí?, dijo, criticando que su nombre esté constantemente en la agenda mediática.

Todo el día están Acuña, Acuña. Busquen a otro personaje. Duerman tranquilos, no piensen en César Acuña, añadió con tono irónico.

Defensa de las comisiones de selección

Tras sus declaraciones, tomaron la palabra los presidentes de las comisiones de selección encargadas de las 100 camionetas. Ellos defendieron la legalidad de los procesos y detallaron que la licitación se llevó a cabo cumpliendo la Ley de Contrataciones del Estado y las bases estandarizadas aprobadas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Los contratos se ejecutaron de manera transparente, dentro del marco normativo, señalaron.

Contexto del caso

El reportaje de Cuarto Poder reveló que el Gobierno Regional de La Libertad habría pagado un sobreprecio en la adquisición de patrulleros para la Policía Nacional, lo que generó cuestionamientos a la gestión de Acuña. Aunque el gobernador asegura no tener injerencia directa en las licitaciones, la denuncia ha reavivado el debate sobre presuntas irregularidades en las compras públicas realizadas por su administración.



