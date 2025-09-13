GRABADO el 13-09-2025

Ayacucho: Fredepa realizó plantón en Huamanga luego de suspender paro regional PASÓ EN EL PERÚ

El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) llevó a cabo este 11 de septiembre un plantón frente a la Municipalidad Provincial de Huamanga, tras suspender el paro regional que había sido convocado para la misma fecha. La medida se decidió luego de la reunión sostenida en Lima con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde se abordaron los principales reclamos de la región.

En dicho encuentro, los dirigentes expusieron demandas vinculadas a la conectividad vial, el acceso a agua en Huamanga, la seguridad ciudadana en obras de construcción, además de salud, justicia, derechos humanos y defensa de la soberanía alimentaria. También plantearon la anulación de la resolución que afecta a los terrenos del INIA y una auditoría a los proyectos de inversión en la región.

La Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM se comprometió a coordinar reuniones sectoriales y dar a conocer el 23 de septiembre la viabilidad de establecer un espacio de desarrollo en Ayacucho. Sin embargo, los dirigentes advirtieron que, de no cumplirse los acuerdos, convocarán a un paro de 48 horas en toda la región.

El plantón en Huamanga se desarrolló con resguardo policial y presencia de la Fiscalía. Los representantes del Fredepa remarcaron que la medida fue pacífica y que la población permanecerá vigilante frente al cumplimiento de los compromisos asumidos en Lima.



