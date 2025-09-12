GRABADO el 12-09-2025

¡BOMBAZA! No es IA: Santivañez esta desaparecido luego de audios que demuestran su mafia

Revelan audio donde Juan José Santiváñez comprometería respaldo 2 magistrados del TC en caso que involucra a un policía vinculado a sicariato y extorsiones



Audios bomba de Juan José Santivañez revelarían por qué Dina Boluarte lo quiere a su lado y por qué los periodistas están en la mira de la PNP



Ministro de Trabajo defiende decisión de archivar denuncia contra Dina Boluarte





