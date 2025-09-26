GRABADO el 26-09-2025

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24

El Pentágono ha sorprendido al mundo al convocar de urgencia a los altos mandos de las FuerzasArmadas de EstadosUnidos en una reunión inusual que se llevará a cabo en la base militar de Virginia. La cita ocurre en un contexto marcado por la creciente tensión con Venezuela, donde NicolásMaduro ha ordenado maniobras militares en Caracas y en el estado de Zulia tras los ejercicios del ComandoSur en el Caribe. La presión internacional aumenta: una encuesta revela que el 90 de los venezolanos aprueba una intervención militar estadounidense. Mientras tanto, en la CasaBlanca se evidencian fisuras entre la postura dura de MarcoRubio, que rechaza todo diálogo, y la visión de RichardGrenell, quien asegura mantener contactos con el régimen. En Radar24 analizamos si estamos ante un inminente choque, un juego de presión psicológica o un quiebre político dentro de EE.UU. y de Venezuela.



EstadosUnidos Venezuela NicolásMaduro Pentágono ComandoSur DonaldTrump MarcoRubio



00:05 Secretario de guerra convoca reunión sorpresa en Washington

01:58 Ejército de Venezuela realiza ejercicios en Zulia y causa caos

05:41 Contradicciones entre Grenell y Rubio sobre Venezuela

06:41 Richard Grenell confirma que mantiene diálogo con el régimen de Maduro

08:10 El internacionalista, Francisco Belaúnde analiza divisiones de EE.UU. sobre Maduro

19:15 El canciller venezolano, Yvan Gil llama a frenar locura de EE.UU. tras despliegue naval en el Caribe

21:28 Régimen de Daniel Ortega acusa a EE.UU de querer "robarle" el petróleo a Venezuela

24:16 Diosdado Cabello elogia valentía de Gustavo Petro en la ONU

26:03 Maduro ordena simulacro civil ante posible conflicto armado



