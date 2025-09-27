GRABADO el 27-09-2025

¿MADURO prepara a VENEZUELA para la GUERRA contra ESTADOS UNIDOS? Gestión

El líder chavista NicolásMaduro convocó un Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo en Venezuela tras el reciente sismo que sacudió varias regiones del país. Según el Gobierno, la actividad busca entrenar a comunidades, cuerpos de seguridad y organizaciones sociales en evacuación, logística y respuesta ante emergencias naturales.



Desde ProtecciónCivil se informó que se mantiene un monitoreo constante de la situación sísmica y de seguridad, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, el anuncio incluyó la preparación frente a un eventual conflictoarmado, lo que generó debate político y marcó distancia frente a simulacros anteriores.



El componente militar incorporado a este simulacro ocurre en un contexto de tensiones con EstadosUnidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Para el Gobierno de Caracas, estas acciones buscan desestabilizar a Venezuela, mientras que la oposición lo interpreta como propaganda política y mecanismo de control social.



La convocatoria de Maduro se presenta así como un cruce entre prevención ante desastres, estrategia de defensa nacional y herramienta política en medio de un clima de confrontación internacional y creciente incertidumbre interna.



