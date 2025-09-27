GRABADO el 27-09-2025

Venezuela: pescadores denuncian amenazas de EE.UU. en el Caribe Gestión

Los pescadores venezolanos denunciaron una amenaza real tras los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, que según el presidente Donald Trump dejaron al menos 14 muertos. Caracas acusa a Washington de cometer ejecuciones extrajudiciales en altamar.



En La Guaira, más de 4.000 trabajadores y 700 embarcaciones artesanales se organizan para salir en grupos de faena, optimizar las comunicaciones y usar radiobalizas entregadas por el gobierno en caso de incidentes.



El portavoz del CONPPA, Luis García, afirmó que los pescadores seguirán defendiendo su derecho al mar Caribe y se mantendrán leales a la Constitución y al presidente Nicolás Maduro, pese al temor generado por el despliegue de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de inteligencia estadounidenses en la región.



Las imágenes de embarcaciones destruidas provocaron miedo, indignación y rabia en las comunidades pesqueras, que aseguran que continuarán trabajando porque la pesca es vital para la alimentación del pueblo venezolano.



