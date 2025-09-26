GRABADO el 26-09-2025

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión

En uno de los discursos más polémicos de la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, BenjaminNetanyahu, provocó un ambiente cargado de tensión. Su intervención sobre la guerra en Gaza y las acusaciones de violaciones a los DerechosHumanos dividió a los representantes, que respondieron con abucheos, silbidos y fuertes críticas.



Decenas de delegaciones decidieron abandonar la sala en señal de protesta cuando Netanyahu subió al podio. Pese a los aplausos de algunos aliados, el ambiente evidenció el creciente aislamiento diplomático de Israel en la escena internacional. La mezcla de vítores y rechazo convirtió el discurso en uno de los momentos más tensos de la Asamblea.



Durante su alocución, Netanyahu rechazó tajantemente la creación de un Estado Palestino, al que calificó de locura. Además, aseguró que ceder territorio a Hamás tras el ataque del 7 de octubre del 2024 sería como entregar tierras a AlQaeda después de los atentados del 9/11. Sus palabras generaron duras reacciones en la sala y reforzaron la división global sobre el conflicto en Medio Oriente.



En respuesta, un asesor de prensa de la oficina política de Hamás aseguró que la retirada masiva de delegaciones en la ONU demuestra el aislamiento de Israel en el plano internacional. La disputa entre acusaciones y rechazos vuelve a colocar el conflicto israelí-palestino en el centro de la agenda mundial, con la guerra en Gaza y la diplomacia internacional en un punto crítico.



