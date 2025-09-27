GRABADO el 27-09-2025

¿DECISIONES DE EE. UU. PODRÍAN CAMBIAR INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips

El interncionalista Francisco Belaunde señala que la reciente convocatoria de funcionarios de Medio Oriente y Europa por Estados Unidos genera sorpresa y refleja un ingrediente adicional en la situación venezolana. Destaca las prácticas de las fuerzas armadas en Venezuela y las posiciones encontradas dentro de la Casa Blanca: mientras MarcoRubio afirma que ya no hay opciones para el diálogo con Maduro, RichardGrenell mantiene que las conversaciones podrían continuar. Esto evidencia un quiebre interno y aumenta la incertidumbre sobre el rumbo que EE. UU. tomará frente a Venezuela.



Belaunde advierte que la intervención no es segura y depende de quién tenga la voz en la CasaBlanca, ya que las decisiones podrían cambiar incluso después de anuncios públicos. Resalta además que EstadosUnidos ha mostrado su postura firme en foros internacionales, vinculando a Maduro con narcotráfico y advirtiendo posibles sanciones si no se cumplen ciertos plazos. En este contexto, el futuro del gobierno venezolano permanece incierto y condicionado a estas dinámicas internas y externas.







