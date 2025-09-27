GRABADO el 27-09-2025

¿DECISIONES DE EE. UU. PODRÍAN CAMBIAR INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips

El interncionalista Francisco Belaunde señala que la reciente convocatoria de funcionarios de Medio Oriente y Europa por Estados Unidos genera sorpresa y refleja un ingrediente adicional en la situación venezolana. Destaca las prácticas de las fuerzas armadas en Venezuela y las posiciones encontradas dentro de la Casa Blanca: mientras MarcoRubio afirma que ya no hay opciones para el diálogo con Maduro, RichardGrenell mantiene que las conversaciones podrían continuar. Esto evidencia un quiebre interno y aumenta la incertidumbre sobre el rumbo que EE. UU. tomará frente a Venezuela.

Belaunde advierte que la intervención no es segura y depende de quién tenga la voz en la CasaBlanca, ya que las decisiones podrían cambiar incluso después de anuncios públicos. Resalta además que EstadosUnidos ha mostrado su postura firme en foros internacionales, vinculando a Maduro con narcotráfico y advirtiendo posibles sanciones si no se cumplen ciertos plazos. En este contexto, el futuro del gobierno venezolano permanece incierto y condicionado a estas dinámicas internas y externas.



¿Quieres entender el mundo sin ruido?
Únete a nuestra comunidad y forma parte del cambio.

GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro análisis diario.

Síguenos en nuestras redes sociales:

Web oficial: https://gestion.pe/mundo/
LinkedIn: http://bit.ly/3HYIET0
X (Twitter): http://bit.ly/4noZtX9
TikTok: http://bit.ly/4evB6TO

Desde Diario Gestión

MANIOBRAS EN EL CARIBE ELEVAN POSIBILIDAD DE UNA EXTRACCIÓN DE MADURO I radarclips.

El MENSAJE de GUSTAVO PETRO al EJÉRCITO de EE.UU. que enfureció a DONALD TRUMP Gestión.

TIROTEO EN MICHIGAN: atacante abre fuego e incendia iglesia mormona Gestión.

Noticias de 28 de septiembre: RUSIA LANZA MÁS DE 600 DRONES Y MISILES CONTRA UCRANIA Noticiero.

Venezuela: pescadores denuncian amenazas de EE.UU. en el Caribe Gestión.

Noticias de 27 de septiembre: EEUU REVOCA VISA A PETRO TRAS PROTESTA PROPALESTINA Noticiero.

¿DECISIONES DE EE. UU. PODRÍAN CAMBIAR INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips.

¿MADURO prepara a VENEZUELA para la GUERRA contra ESTADOS UNIDOS? Gestión.

Noticias de 26 de setiembre: ISRAEL AMENAZA A HAMÁS Y RECHAZA ESTADO PALESTINO EN ONU Noticiero.

¿EE.UU. DIVIDIDO SOBRE UNA POSIBLE INTERVENCIÓN EN VENEZUELA?.

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24.

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión.

Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA Noticiero.

Atentado contra ICE en Dallas: FBI asegura que hubo meses de preparación Gestión.

La DURA ADVERTENCIA de NETANYAHU a la ONU sobre el ESTADO PALESTINO: "NO LO PERMITIREMOS" Gestión.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Diario Gestión

video

MANIOBRAS EN EL CARIBE ELEVAN POSIBILIDAD DE UNA EXTRACCIÓN DE MADURO I radarclips

video

El MENSAJE de GUSTAVO PETRO al EJÉRCITO de EE.UU. que enfureció a DONALD TRUMP Gestión

video

TIROTEO EN MICHIGAN: atacante abre fuego e incendia iglesia mormona Gestión

video

Noticias de 28 de septiembre: RUSIA LANZA MÁS DE 600 DRONES Y MISILES CONTRA UCRANIA Noticiero

video

Venezuela: pescadores denuncian amenazas de EE.UU. en el Caribe Gestión

video

Noticias de 27 de septiembre: EEUU REVOCA VISA A PETRO TRAS PROTESTA PROPALESTINA Noticiero

video

¿DECISIONES DE EE. UU. PODRÍAN CAMBIAR INTERVENCIÓN EN VENEZUELA? I radarclips

video

¿MADURO prepara a VENEZUELA para la GUERRA contra ESTADOS UNIDOS? Gestión

video

Noticias de 26 de setiembre: ISRAEL AMENAZA A HAMÁS Y RECHAZA ESTADO PALESTINO EN ONU Noticiero

video

¿EE.UU. DIVIDIDO SOBRE UNA POSIBLE INTERVENCIÓN EN VENEZUELA?

video

VENEZUELA DIVIDE A LA CASA BLANCA: QUIEBRE POR DESTINO DE MADURO RADAR24

video

Netanyahu compara a HAMÁS con AL-QAEDA y asegura que NO HABRÁ un ESTADO PALESTINO Gestión

video

Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA Noticiero

video

Atentado contra ICE en Dallas: FBI asegura que hubo meses de preparación Gestión

video

La DURA ADVERTENCIA de NETANYAHU a la ONU sobre el ESTADO PALESTINO: "NO LO PERMITIREMOS" Gestión

Todos los videos desde Diario Gestión en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Comunicación Interna

Día Internacional de la Traducción

Día Internacional de la Traducción

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Creación del distrito de Cochabamba (Huaraz)

Semana Turística de Ucayali

Semana Turística de Ucayali

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Festividad en honor a San Jerónimo en el Cusco

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

Creación del distrito de Tinco (Carhuaz)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 30 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.51
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo