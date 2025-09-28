GRABADO el 28-09-2025

Noticias de 28 de septiembre: RUSIA LANZA MÁS DE 600 DRONES Y MISILES CONTRA UCRANIA Noticiero

Estas son las 5 noticias más importantes de este 28 de septiembre que marcan la agenda internacional. En Ucrania, Rusia lanzó más de 600 drones y misiles en uno de los mayores bombardeos de la guerra, dejando víctimas mortales en Kyiv y daños en infraestructura crítica. El presidente Zelensky confirmó la llegada de nuevos sistemas Patriot para reforzar la defensa aérea.



En Venezuela, el líder chavista NicolásMaduro encabezó un Simulacro Nacional de Protección Civil, que incluyó prácticas para desastres naturales y posibles conflictos armados. La medida ocurre en medio de tensiones con EstadosUnidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe, lo que Caracas interpreta como una amenaza directa.



En Líbano, el movimiento islamista Hezbolá reiteró que no entregará sus armas pese a la presión de Israel y EstadosUnidos. La conmemoración del asesinato de Hasán Nasralá, ocurrido en 2024, reunió a miles de seguidores y reavivó el debate sobre la seguridad regional tras la última guerra con Israel.



En India, una estampida mortal durante un mitin del actor y político Vijay dejó más de 30 fallecidos. El primer ministro NarendraModi calificó el hecho como una tragedia nacional. Los problemas de seguridad en eventos masivos vuelven a quedar en evidencia tras varios incidentes similares en los últimos años.



Finalmente, en Ecuador, nuevos motines y una explosión en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil dejaron una treintena de muertos. La violencia en las cárceles ecuatorianas no cesa y ya suma más de 500 fallecidos desde 2021, reflejando la grave crisis de seguridad que vive el país.



