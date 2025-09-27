Noticias de 27 de septiembre: EEUU REVOCA VISA A PETRO TRAS PROTESTA PROPALESTINA Noticiero
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sufrió la revocación de su visa por parte de EstadosUnidos tras participar en una protesta propalestina en NuevaYork. Washington lo acusa de realizar actos incendiarios y de incitar a los soldados norteamericanos a desobedecer órdenes.
En paralelo, en la ONU, el discurso de Benjamín Netanyahu fue boicoteado por varios delegados, lo que Hamás interpretó como un signo claro del aislamiento internacional de Israel debido a la guerra en Gaza.
Mientras tanto, el Consejo de Seguridad votó la reimposición de sanciones contra Irán por incumplir compromisos del acuerdo nuclear de 2015. Teherán calificó la medida como ilegal y denunció presión política de Occidente, a pesar de la reanudación de inspecciones nucleares por parte del OIEA.
Desde Venezuela, pescadores denunciaron una amenaza real tras el despliegue militar estadounidense en el Caribe y los bombardeos de presuntas narcolanchas. Afirman que continuarán faenando en el mar pese al riesgo, mientras Caracas acusa a Trump de justificar una posible invasión militar.
noticiashoy internacionales EEUU Petro Irán Netanyahu Venezuela Trump ONU
