Noticias de 26 de septiembre: MADURO ORDENA SIMULACRO ANTE GUERRA EN VENEZUELA
El dictador NicolásMaduro convocó un Simulacro Nacional de Protección Civil en Venezuela tras el fuerte sismo que sacudió varias regiones del país en las últimas 24 horas. La medida busca mostrar capacidad de respuesta ante emergencias, aunque críticos aseguran que es una estrategia política en un contexto de creciente tensión interna.
Al mismo tiempo, el despliegue naval de EstadosUnidos en el Caribe reavivó las tensiones geopolíticas en la región. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, denunció que Washington busca apropiarse del petróleo venezolano, considerado uno de los mayores del mundo. La acusación incrementa la rivalidad diplomática y militar entre Caracas y Washington.
En Medio Oriente, tras la devastación en Gaza y el avance de grupos armados, surge una propuesta internacional respaldada por Estados Unidos. El plan contempla la creación de la Gaza International Transitional Authority (GITA), liderada por el ex primer ministro británico TonyBlair, con el objetivo de estabilizar la región, reconstruir infraestructuras y preparar la transferencia de poder a la AutoridadPalestina.
En paralelo, el expresidente DonaldTrump cerró un acuerdo histórico sobre TikTok en Estados Unidos, valorado en 14.000 millones de dólares. La operación coloca la plataforma en manos de empresas como Oracle y Silver Lake, además de un fondo de inversión vinculado a la familia real de Abu Dhabi. Con este movimiento, Trump busca limitar la influencia china en la aplicación y presentarse como garante de la seguridad tecnológica estadounidense.
Por último, la llegada del primer ministro israelí BenjamínNetanyahu a la ONU generó una de las mayores polémicas de la Asamblea General. Varios representantes diplomáticos lo abuchearon y otros abandonaron la sala durante su discurso, en protesta por la ofensiva militar en Gaza. Este episodio refleja la creciente división internacional frente al gobierno de Israel y sus políticas en Medio Oriente.
