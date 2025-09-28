TIROTEO EN MICHIGAN: atacante abre fuego e incendia iglesia mormona Gestión
Una tragedia golpeó a Estados Unidos. Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo en una iglesia mormona en Michigan, donde además el atacante provocó un incendio.
El hecho ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la localidad de Grand Blanc, cerca de Flint. Según la policía, un hombre de 40 años estrelló su vehículo contra la entrada, abrió fuego contra los fieles y luego prendió fuego al templo. El sospechoso fue abatido por los agentes en el lugar.
En el momento del ataque había cientos de personas dentro de la iglesia asistiendo al servicio religioso. Aunque las llamas fueron controladas, las autoridades no descartan más víctimas.
El expresidente Donald Trump calificó el tiroteo como horrendo y lo describió como un ataque contra los cristianos en EE.UU. En este video repasamos lo ocurrido y las reacciones tras el violento ataque.
