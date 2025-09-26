GRABADO el 26-09-2025

Noticias de 26 de setiembre: ISRAEL AMENAZA A HAMÁS Y RECHAZA ESTADO PALESTINO EN ONU Noticiero

El primer ministro de Israel, BenjaminNetanyahu, provocó un verdadero caos en la ONU al rechazar rotundamente la creación de un EstadoPalestino. Durante su discurso, comparó a Hamás con AlQaeda y aseguró que aceptar un estado palestino sería un suicidio nacional para su país. Las declaraciones desataron fuertes reacciones diplomáticas y profundizaron la división internacional frente al conflicto en Medio Oriente.



En Venezuela, el líder chavista NicolásMaduro convocó un Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo. La medida fue presentada como parte de los planes para preparar a la población ante emergencias naturales, como los recientes sismos, y posibles conflictos armados. Críticos señalan que también busca proyectar poder político y control social en un momento de inestabilidad interna.



Desde Estados Unidos, el presidente DonaldTrump anunció que a partir del 1 de octubre se impondrán aranceles de hasta el 100 contra productos farmacéuticos que no sean producidos en territorio nacional. Esta medida refuerza su política de AméricaPrimero y podría impactar tanto en la industria global como en el acceso a medicamentos en el mercado estadounidense.



Por su parte, Irán reveló la firma de un nuevo acuerdo de 25.000 millones de dólares para la construcción de centrales nucleares. El anuncio se produce en paralelo a las advertencias de la ONU sobre posibles nuevas sanciones contra Teherán, generando preocupación internacional por la creciente tensión en torno a su programa nuclear y el equilibrio de poder en Oriente Medio.



noticiashoy breakingnews internacionales Israel Netanyahu Maduro Venezuela Trump Irán ONU



