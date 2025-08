GRABADO el 04-08-2025

Noticias del 4 de agosto: TRUMP BUSCA CONVENCER A PUTIN DE TREGUA RUSIA-UCRANIA Noticiero

El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció que su enviado especial SteveWitkoff viajará a Rusia para buscar un altoelfuego en Ucrania, ante el agravamiento del conflicto. Trump indicó que su administración aumentará la presión sobre el Kremlin, amenazando con aranceles del 100 si no hay respuesta favorable antes del 9 de agosto. La visita diplomática se enmarca en una estrategia urgente por evitar una mayor escalada militar.



En respuesta, el Kremlin advirtió este lunes que en una guerranuclear no hay vencedores, luego de que Trump revelara el despliegue de dos submarinosnucleares en la región como disuasión ante amenazas rusas. El portavoz Dmitri Peskov reiteró que Moscú no desea una confrontación directa, pero no cederá bajo presión. La tensión crece mientras se acerca la fecha límite del ultimátum estadounidense.



Por otro lado, el volcán Krashenínnikov, ubicado en Kamchatka, entró en erupción tras 600 años de inactividad, emitiendo una columna de ceniza de hasta 6 km de altura. El Instituto de Vulcanología advirtió que la actividad volcánica podría representar un peligro para los turistas en el ValledelosGéiseres, uno de los campos geotérmicos más visitados del mundo.



En Medio Oriente, Irán exigió que EEUU asuma su responsabilidad por los ataques de junio a sus instalaciones nucleares, como condición previa para retomar cualquier tipo de negociación diplomática. El portavoz Esmaeil Baqaei subrayó que el respeto mutuo es esencial para avanzar hacia el diálogo.



Finalmente, en Chile concluyó la operación de rescate en la mina ElTeniente, donde fueron encontrados los cuerpos de los cinco mineros atrapados tras un derrumbe. El accidente, ocurrido por un evento sísmico, fue uno de los más trágicos en décadas para la cuprífera estatal Codelco. Las actividades siguen suspendidas por orden del MinisteriodeMinería.



