GRABADO el 23-08-2025

BUKELE endurece la educación en EL SALVADOR y aplica orden MILITAR en COLEGIOS Gestión

Los estudiantes de las escuelas públicas de ElSalvador deben cumplir estrictas reglas disciplinarias desde esta semana: cabello corto, zapatos lustrados y uniforme limpio, en función de una orden de la nueva ministra de Educación, la capitana KarlaTrigueros.



Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

