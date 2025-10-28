GRABADO el 28-10-2025

Cusco: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre

En la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la huelga indefinida de los docentes sindicalizados en el SINDUC ya empieza a generar tensiones dentro y fuera del campus. Mientras los profesores reclaman tener un sueldo igual al de los jueces, los estudiantes desde la Federación Universitaria del Cusco advierten que la medida tiene también un trasfondo político porque las elecciones universitarias se acercan y varios grupos de docentes buscan posicionarse para disputar el rectorado de la tricentenaria casa de estudios.

Los estudiantes, cansados de las clases virtuales y del riesgo de perder el semestre, anuncian que podrían reabrir las puertas de la universidad por cuenta propia. Lo que empezó como una protesta gremial parece haberse convertido en una pulseada de poder académico que amenaza con dejar a miles de jóvenes en el limbo académico.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco unsaac universidadnacionalsanantonioabaddelcusco huelgadocente sinduc federacionuniversitariadelcusco pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

Keiko miente y Fuerza Popular juega sucio: Más de cien militantes fujimoristas la dejan por desleal.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

PASÓ EN EL PERÚ Emergencias en tres regiones: tragedia en Cusco, alarma en Ayacucho y terror enJunín.

Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE CAE EL DISCURSO A JERÍ Estado de emergencia no sirve: chofer asesinado despierta más indignación.

"LA PNP TAMBIÉN EXTORSIONA" Nuevo crimen hace crecer la indignación ciudadana contra la PNP y Jerí.

Ayacucho: Alcalde de La Mar niega liderar red de corrupción y denuncia persecución política.

Cusco: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre.

Junín: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM.

EL CONGRESO ESTÁ DESQUICIADO Carlos Espá le da con palo al Congreso en debate presidencial.

¡DESESPERADO PEDIDO! Defensora ambiental asháninka sufre amenazas por enfrentar a mineros ilegales.

¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.