EL CONGRESO ESTÁ DESQUICIADO Carlos Espá le da con palo al Congreso en debate presidencial

¿A QUIÉN LE CREES? Los debates para definir quién representa la mejor opción rumbo a las elecciones 2026 ya comenzaron.



Los precandidatos Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Carlos Espá (Sí creo) y Pedro Guevara (Perú Moderno) se enfrentaron en Arequipa durante un debate organizado por el Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA), donde presentaron sus ideas y propuestas para mejorar la situación social, política y económica del país.



Cada uno expuso sus planteamientos en temas como seguridad ciudadana, economía y gobernabilidad, además de protagonizar sus primeros cruces de ideas frente al público arequipeño.



¿A alguno de ellos le crees? ¿A quién le darías tu voto?





