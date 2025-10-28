GRABADO el 28-10-2025

SE CAE EL DISCURSO A JERÍ Estado de emergencia no sirve: chofer asesinado despierta más indignación

El sector transporte anunció un nuevo paro para este 4 de noviembre, tras el asesinato de un chofer de la empresa Liventur en el Callao y el incumplimiento de acuerdos con el Ejecutivo. La indignación entre los transportistas crece, pues las medidas del presidente José Jerí y su estado de emergencia no han dado resultados: los asesinatos contra choferes continúan y las extorsiones no han disminuido.



El bloqueo de vías en horas de la mañana debido al trágico hecho hizo que ningún medio se salvara de reflejar la indignación ciudadana. Este hecho desmintió la supuesta popularidad del presidente Jerí y la imagen de mano dura que intenta proyectar en redes sociales.

Vecinos, pasajeros y amigos del conocido como El Brujo expresaron su rechazo a las leyes permisivas con el crimen que Jerí no se atreve a derogar. Además, denunciaron que la Policía no protege a los transportistas, e incluso algunos agentes les exigen pagos de hasta 10 soles para seguir resguardando la zona.



El propio general Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reconoció que las mafias dedicadas a la extorsión en el Callao y Lima Norte siguen operando con total impunidad, pese a los constantes operativos.



Los gremios de transporte han advertido que este paro busca exigir medidas reales contra la delincuencia y no simples declaraciones mediáticas. Afirman que el Estado debe actuar contra las organizaciones criminales que se infiltran en el sector, y no continuar culpando a los trabajadores por la falta de resultados.



Desde El Búho pe

