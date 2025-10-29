GRABADO el 29-10-2025

Keiko miente y Fuerza Popular juega sucio: Más de cien militantes fujimoristas la dejan por desleal

Vivian Olivos lanzó duras declaraciones contra su expartido, Fuerza Popular. La congresista, ahora no agrupada, reveló que la agrupación a la que dedicó 15 años de su vida juega sucio y ha sido desleal con sus militantes. Según dijo, Keiko Fujimori miente al afirmar que se reúne con sus congresistas, pues con ella nunca lo hizo.



El descontento de Olivos surge porque, de cara a las elecciones de 2026, el fujimorismo estaría priorizando a invitados con vínculos en otros partidos para sus listas de diputados y senadores, desplazando a militantes históricos. Aseguró que, pese a haber pedido explicaciones a Miki Torres y otros dirigentes, nadie le dio la cara y la dejaron en visto, a pesar de que fue una militante comprometida que consiguió votos para Keiko e incluso apoyó gestiones por el indulto de Alberto Fujimori.



Finalmente, Vivian Olivos exhortó a Keiko a reaccionar y escuchar a su gente, advirtiendo que cientos de militantes estarían descontentos con el manejo interno del partido. Según afirmó, junto a ella ya han renunciado cerca de 140 militantes y líderes de base.





keikofujimori vivianolivos fujimorismo fuerzapopular noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu elecciones2026

Desde El Búho pe

