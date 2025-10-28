GRABADO el 28-10-2025

PASÓ EN EL PERÚ Emergencias en tres regiones: tragedia en Cusco, alarma en Ayacucho y terror enJunín

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 28 octubre 2025



AYACUCHO: Deslizamiento en Manitea desvía el cauce del río Apurímac y alerta a autoridades de la región y de Cusco

CUSCO: Trabajador municipal de limpieza muere aplastado por camión recolector de basura en plena jornada

JUNÍN: Obstetra tomada de rehén en centro de salud: ya no quiero volver a Andamarca

AREQUIPA: Hay Festival Arequipa 2025 traerá 130 invitados nacionales y extranjeros

LORETO: Comunidad celebra aniversario con sopa de chelas y agua de calzón



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



Desde El Búho pe

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

Keiko miente y Fuerza Popular juega sucio: Más de cien militantes fujimoristas la dejan por desleal.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE CAE EL DISCURSO A JERÍ Estado de emergencia no sirve: chofer asesinado despierta más indignación.

"LA PNP TAMBIÉN EXTORSIONA" Nuevo crimen hace crecer la indignación ciudadana contra la PNP y Jerí.

Ayacucho: Alcalde de La Mar niega liderar red de corrupción y denuncia persecución política.

Cusco: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre.

Junín: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM.

EL CONGRESO ESTÁ DESQUICIADO Carlos Espá le da con palo al Congreso en debate presidencial.

¡DESESPERADO PEDIDO! Defensora ambiental asháninka sufre amenazas por enfrentar a mineros ilegales.

¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

