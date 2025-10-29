GRABADO el 29-10-2025

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales

CONTENIDO SENSIBLE Lo que debió ser un rescate animal con los debidos protocolos terminó convirtiéndose en un hecho que desató indignación en la ciudad de Tocache, en la región San Martín. Personal de Electro Tocache y serenos de la municipalidad provincial fueron grabados mientras maltrataban a un oso perezoso que se encontraba en peligro sobre una caja eléctrica.



Tras hacerlo caer desde lo alto, los trabajadores lo arrojaron violentamente al suelo y luego a la tolva de una camioneta. Los vecinos que presenciaron el hecho reaccionaron con gritos de conmoción y reproches hacia el personal. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando una ola de indignación. Ante las críticas, la Municipalidad Provincial de Tocache anunció el inicio de una investigación contra los implicados.



