GRABADO el 28-10-2025

Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:
- Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional
- ¿Quién es la congresista pedicure y que dijo tras ser ampayada?
- La campaña electoral desatada
- Conexión regional: Nieve en Huancavelica y nueva caminata en Junín

Desde El Búho pe

Keiko miente y Fuerza Popular juega sucio: Más de cien militantes fujimoristas la dejan por desleal.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

PASÓ EN EL PERÚ Emergencias en tres regiones: tragedia en Cusco, alarma en Ayacucho y terror enJunín.

Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE CAE EL DISCURSO A JERÍ Estado de emergencia no sirve: chofer asesinado despierta más indignación.

"LA PNP TAMBIÉN EXTORSIONA" Nuevo crimen hace crecer la indignación ciudadana contra la PNP y Jerí.

Ayacucho: Alcalde de La Mar niega liderar red de corrupción y denuncia persecución política.

Cusco: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre.

Junín: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM.

EL CONGRESO ESTÁ DESQUICIADO Carlos Espá le da con palo al Congreso en debate presidencial.

¡DESESPERADO PEDIDO! Defensora ambiental asháninka sufre amenazas por enfrentar a mineros ilegales.

¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.

PASÓ EN EL PERÚ: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

