GRABADO el 28-10-2025

Junín: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM

Tras 16 días de intensa búsqueda, comuneros del centro poblado de Matichacra, junto con policías, militares y personal de Serenazgo de Huancayo, partirán por primera vez hacia el poblado de Balcón, donde la maestra Luz Lindo Samaniego enseñaba a dos niños antes de desaparecer el 11 de octubre en Santo Domingo de Acobamba. El desplazamiento fue acordado el último domingo en una reunión general realizada en la plaza de Matichacra.

El trayecto hasta Balcón demanda cerca de doce horas de caminata por una ruta de ceja de selva, con terreno accidentado y la presencia de animales peligrosos. Según el alcalde de Matichacra, Ever Camargo, unos 300 comuneros jóvenes acompañarán la búsqueda junto con las autoridades, pese a los riesgos y a las limitaciones de recursos.

Desde la desaparición de la docente, la comunidad vive en constante preocupación. Los pobladores temen desplazarse por los caminos solitarios y muchos han dejado de trabajar para sumarse a las labores de búsqueda. Piden apoyo a las autoridades con víveres y agua para continuar los operativos.

El alcalde Camargo anunció que presentarán un memorial al Gobierno Regional de Junín para solicitar la construcción de carreteras que conecten Matichacra con Balcón y otras comunidades como Otorongo, donde los maestros también deben caminar largas horas para llegar a sus escuelas. Esperamos que esta vez las autoridades nos escuchen, afirmó.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

junin balcon huancayo matichacra acobamba maestraperdida pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

PASÓ EN EL PERÚ Emergencias en tres regiones: tragedia en Cusco, alarma en Ayacucho y terror enJunín.

Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE CAE EL DISCURSO A JERÍ Estado de emergencia no sirve: chofer asesinado despierta más indignación.

"LA PNP TAMBIÉN EXTORSIONA" Nuevo crimen hace crecer la indignación ciudadana contra la PNP y Jerí.

Ayacucho: Alcalde de La Mar niega liderar red de corrupción y denuncia persecución política.

Cusco: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre.

Junín: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM.

EL CONGRESO ESTÁ DESQUICIADO Carlos Espá le da con palo al Congreso en debate presidencial.

¡DESESPERADO PEDIDO! Defensora ambiental asháninka sufre amenazas por enfrentar a mineros ilegales.

¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.

PASÓ EN EL PERÚ: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida.

PREGONARON ODIO Marcha a favor de la PNP hizo lo mismo que critican a la generación Z.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.