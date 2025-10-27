GRABADO el 27-10-2025

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco

INTERESANTES POSTALES El último fin de semana, una intensa granizada sorprendió a la ciudad de Huancavelica, cubriendo calles, techos y plazas con una capa blanca de granizo. Muchas familias salieron a disfrutar del inusual paisaje, jugaron en la nieve improvisada e incluso formaron muñecos de hielo. Sin embargo, no todo fue motivo de alegría: según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Huancavelica, algunas viviendas y un centro educativo del barrio de Yananaco sufrieron daños en sus coberturas a causa del fenómeno.



¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias loultimonoticiasperu noticiashoyperu loultimo noticiashoy naturaleza climatechange clima fenomenonatural granizada navidad imágenesimpactantes

Desde El Búho pe

¡INDIGNACIÓN NACIONAL! Brutal maltrato a oso perezoso desata conmoción en Tocache y redes sociales.

Keiko miente y Fuerza Popular juega sucio: Más de cien militantes fujimoristas la dejan por desleal.

¡ME TRAICIONARON! Lucinda Vásquez se defiende tras ampay donde su trabajador le hace la pedicure.

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos.

PASÓ EN EL PERÚ Emergencias en tres regiones: tragedia en Cusco, alarma en Ayacucho y terror enJunín.

Nuevo asesinato a chofer y anuncio de paro nacional Pico a Pico con Mabel Cáceres.

SE CAE EL DISCURSO A JERÍ Estado de emergencia no sirve: chofer asesinado despierta más indignación.

"LA PNP TAMBIÉN EXTORSIONA" Nuevo crimen hace crecer la indignación ciudadana contra la PNP y Jerí.

Ayacucho: Alcalde de La Mar niega liderar red de corrupción y denuncia persecución política.

Cusco: Universitarios marcan distancia de la huelga de docentes: no podemos perder el semestre.

Junín: Comuneros caminarán 12 horas hasta Balcón para buscar a la maestra perdida en el VRAEM.

EL CONGRESO ESTÁ DESQUICIADO Carlos Espá le da con palo al Congreso en debate presidencial.

¡DESESPERADO PEDIDO! Defensora ambiental asháninka sufre amenazas por enfrentar a mineros ilegales.

¡FUJIMORISTA RENUNCIA A KEIKO! Congresista deja Fuerza Popular por razones de conciencia.

PAISAJE NAVIDEÑO Granizada sorprende a Huancavelica y deja toda la ciudad cubierta de blanco.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.