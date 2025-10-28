GRABADO el 28-10-2025

¡DESESPERADO PEDIDO! Defensora ambiental asháninka sufre amenazas por enfrentar a mineros ilegales

VIVE ATEMORIZADA Jessica Gladys Díaz Borges, defensora ambiental del pueblo asháninka, vive con temor tras denunciar la contaminación provocada por la minería ilegal en su comunidad, ubicada en el distrito de Puerto Inca, Huánuco. La activista denunció que en 2022 fue secuestrada y torturada, y que las personas implicadas aún permanecen en su entorno.



Díaz Borges viajó recientemente a Lima para presentar una queja ante el Ministerio Público, en busca de justicia por las agresiones que sufrió. Además, advirtió que los mineros ilegales continúan operando impunemente en la zona, cometiendo abusos, secuestros y agresiones contra la población local.



