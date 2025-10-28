GRABADO el 28-10-2025

DESDE EL OJO DEL "MONSTRUO" Huracán Melissa tocó tierra con categoría 5 y vientos destructivos

DESCARGÓ SU FURIA Este martes, el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica con vientos de hasta 295 km/h, alcanzando la categoría 5. Se trata de la tormenta más poderosa en lo que va del año, según la BBC. Se prevé que el huracán continúe su trayecto hacia el Caribe, con especial amenaza sobre Cuba, donde cientos de miles de personas han sido evacuadas ante su inminente llegada. Las autoridades advierten que el ciclón podría provocar inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra.



Expertos señalan que la intensidad sostenida de Melissa está directamente relacionada con el aumento de la temperatura del mar, lo que reflejaría el impacto del cambio climático en la formación de tormentas extremas.



Desde El Búho pe

