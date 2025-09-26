GRABADO el 26-09-2025

Cusco: El sacrificio detrás de la bisutería Ashaninka: 18 horas para vender en Expo Los Andes 2025

En medio de la vitrina de Expo Los Andes 2025, hay historias que no se ven en los stands.

Un grupo de mujeres asháninkas de la comunidad de Pitirinkini, en Unión Asháninka La Convención, viajó 18 horas para llegar a Cusco y ofrecer collares, aretes y pulseras hechos a mano.

Katia Saavedra, de la Asociación Meanto, explica que con su arte mantienen a sus hijos. Son diez mujeres que este año lograron formalizarse para abrir mercados pese a la lejanía y al abandono histórico del Estado.

Mientras el país presume su riqueza cultural, estas artesanas cargan con los costos y sacrificios para sostener sus familias. Su presencia en la feria comercial de la Mancomunidad de Los Andes 2025, es un recordatorio de que la cultura amazónica vive, pero necesita apoyo real, no solo aplausos.



