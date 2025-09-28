GRABADO el 28-09-2025

¿SE APROVECHAN? Bancos y AFP: prácticamente los dueños del negocio de las pensiones, según abogado

AGENDA REGIONAL José Carlos Mallma Soto, abogado y defensor de los derechos del consumidor, sostiene que la reforma del sistema de pensiones fue diseñada pensando en los intereses de las empresas, no en los ciudadanos. Afirma que los bancos, dueños de las AFP, manejan un negocio muy rentable donde casi no tienen competencia.



Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

