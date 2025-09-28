GRABADO el 28-09-2025

¿SE APROVECHAN? Bancos y AFP: prácticamente los dueños del negocio de las pensiones, según abogado

AGENDA REGIONAL José Carlos Mallma Soto, abogado y defensor de los derechos del consumidor, sostiene que la reforma del sistema de pensiones fue diseñada pensando en los intereses de las empresas, no en los ciudadanos. Afirma que los bancos, dueños de las AFP, manejan un negocio muy rentable donde casi no tienen competencia.

Queman a Dina en Arequipa y acusan Santiváñez de proteger al monstruo Pico a Pico Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ: Dina Boluarte asegura que en la ONU envió un mensaje de respeto a la democracia.

ARRANCA LA PURGA DEL FISCAL Tomás Gálvez se deshace de fiscales que investigaban a Santiváñez.

¡DESCONFIAN DE LAS AFP! Crece el rechazo juvenil a la Ley Pro-AFP, advierte colectivo ciudadano.

¡TEME SER SILENCIADO EN PERÚ! Erick Moreno El Monstruo expone sus temores a la prensa paraguaya.

EXPLOTA AUDIENCIA: Delia Espinoza enfrentó a Humberto Abanto y lo saca de sus casillas.

QUEMAN a Dina en PERUMIN: resguardada por docenas de policías dice que no permitirá conflictos.

Cusco: El sacrificio detrás de la bisutería Ashaninka: 18 horas para vender en Expo Los Andes 2025.

VERGÜENZA INTERNACIONAL Erick Moreno El "Monstruo" pone en evidencia a la PNP en la prensa Paraguay.

Ayacucho: Rector de la Unsch admite existencia de mafias que venden respuestas en exámenes de admisi.

Arequipa: En jornada de Perumin 37, expresidente Mauricio Macri dio consejos de liderazgo.

Puno: Registra 19 conflictos sociales y se ubica en segundo lugar a nivel nacional.

Junín: César Acuña también vulneró la neutralidad electoral en Huancayo, según informe del JEE.

Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos en medio de la pausa del conflicto.

Además hoy día 29 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de las Personas Sordas

Medalla de Plata del Vóley Peruano en Seúl 88

Fiesta de San Miguel Arcángel en San Miguel (Cajamarca)

Fallecimiento de Mario Cavagnaro

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Corazón

