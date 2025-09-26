¡TEME SER SILENCIADO EN PERÚ! Erick Moreno El Monstruo expone sus temores a la prensa paraguaya
¿A QUIÉN LE TEME? Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, ya no exhibe la actitud desafiante que mostraba en los videos grabados desde la clandestinidad, en los que retaba abiertamente a las autoridades. Hoy, tras ser capturado por la Policía de Paraguay, se muestra temeroso de regresar al Perú por temor a represalias de sus enemigos. Yo sé que llegando a Lima me van a matar, advirtió a un periodista paraguayo.
Aunque en sus primeras declaraciones acusó directamente a la Policía Nacional del Perú de colaborar con él, en una segunda entrevista evitó referirse a dicha institución. El líder de Los Injertos del Cono Norte fue trasladado al penal de La Emboscada, una de las cárceles de máxima seguridad de Paraguay, donde permanece a la espera de ser expulsado o extraditado.
Desde El Búho pe
