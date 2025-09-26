GRABADO el 26-09-2025

VERGÜENZA INTERNACIONAL Erick Moreno El "Monstruo" pone en evidencia a la PNP en la prensa Paraguay

HABLÓ SIN FILTROS Medios informativos en Paraguay dieron amplia cobertura a la captura de Erick Moreno, alias "El Monstruo", y difundieron internacionalmente sus declaraciones, en las que acusaba a la Policía del Perú de colaborar con redes criminales. Paralelamente, la situación generó polémica cuando varios coroneles de la Policía Nacional del Perú (PNP) aparecieron en medios nacionales adjudicándose el mérito del operativo realizado en territorio paraguayo. Afirmaron que la detención fue posible gracias a información proporcionada desde Perú. Sin embargo, las autoridades paraguayas desmintieron esa versión, subrayando que tanto la inteligencia como la operación fueron ejecutadas de manera autónoma, sin intervención de agentes peruanos.





¡Súmate a la Buhocomunidad en YouTube!

El periodismo independiente necesita de una audiencia valiente como tú. En un contexto cada vez más hostil para la libertad de expresión, tu suscripción es un acto de resistencia.

Queremos seguir investigando, denunciando y contando lo que otros no quieren que sepas. ¿Nos acompañas?

Únete aquí: https://elbuho.pe/comunidad/

Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros contenidos.



Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias noticiashoyperu loultimo loultimonoticiasperu noticiashoy monstruo policiaperu policianacional policíanacionaldelperú internacional

Desde El Búho pe

QUEMAN a Dina en PERUMIN: resguardada por docenas de policías dice que no permitirá conflictos.

Cusco: El sacrificio detrás de la bisutería Ashaninka: 18 horas para vender en Expo Los Andes 2025.

VERGÜENZA INTERNACIONAL Erick Moreno El "Monstruo" pone en evidencia a la PNP en la prensa Paraguay.

Ayacucho: Rector de la Unsch admite existencia de mafias que venden respuestas en exámenes de admisi.

Arequipa: En jornada de Perumin 37, expresidente Mauricio Macri dio consejos de liderazgo.

Puno: Registra 19 conflictos sociales y se ubica en segundo lugar a nivel nacional.

Junín: César Acuña también vulneró la neutralidad electoral en Huancayo, según informe del JEE.

Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos en medio de la pausa del conflicto.

¡TERRIBLE CORRUPCIÓN! PNP protegía al "Monstruo": Santivañez lo confirma, pero dice que ya sabía.

AFP: El modelo que desató MASIVAS PROTESTAS en Chile en 2016, en memoria de un docente chileno.

PASÓ EN EL PERÚ: Rector de la Unsch admite existencia de mafias en exámenes de admisión.

KEIKO EN PUNO Fujimoristas llamaron sicarios a los caídos en Puno pero ahora busca sus votos.

¿Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía de la Nación? Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Mujeres lideresas logran reconocimiento histórico con el Lago Titicaca que ya es sujeto de dererecho.

La Libertad: Adiós al sueño presidencial de Arturo Fernández tras sentencia por difamación.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.