GRABADO el 26-09-2025

Junín: César Acuña también vulneró la neutralidad electoral en Huancayo, según informe del JEE

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo recibió un informe de fiscalización que concluye que César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad y presidente de Alianza para el Progreso (APP), vulneró la neutralidad electoral al participar en el mitin que realizó en la plaza Huamanmarca, el sábado 20 de septiembre.

Los fiscalizadores registraron en video la caravana y el mitin donde Acuña respaldó abiertamente a sus candidatos de APP, entre ellos a Arnoldo Mallma, postulante al Gobierno Regional de Junín. El líder político aseguró estar convencido de que su candidato ganará y criticó a autoridades a las que calificó de corruptas.

El informe del Jurado Electoral precisa que la conducta de Acuña encaja en el numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda Electoral, que prohíbe a autoridades en funciones realizar campaña a favor de partidos o candidatos. El documento adjunta videos y publicaciones en redes sociales como evidencia.

El caso será evaluado por el pleno del JEE Huancayo, que deberá decidir si corresponde sancionar al líder de APP. La denuncia surge en medio de la campaña hacia las elecciones generales de 2026, donde Acuña busca posicionar a su partido como fuerza nacional.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

junin cesaracuña alianzaparaelprogreso lalibertad pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

