GRABADO el 26-09-2025

Arequipa: En jornada de Perumin 37, expresidente Mauricio Macri dio consejos de liderazgo

La tercera jornada de Perumin 37 en Arequipa dejó dos anuncios de gran calado. Por un lado, el expresidente argentino Mauricio Macri instó al empresariado minero a formar líderes con "independencia de criterio" y a combatir activamente el populismo, destacando la necesidad de rodearse de equipos técnicos que comprendan la generación de riqueza. Paralelamente, el CEO de Cerro Verde, Derek Cooke, anunció una inversión de US 2 mil millones para extender la vida útil de la mina hasta 2060, que incluye la integración de sus tres tajos actuales y la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada. Cooke también enfatizó la urgencia de simplificar trámites ambientales sin bajar estándares, buscando mayor agilidad regulatoria para concretar los proyectos.



