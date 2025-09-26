GRABADO el 26-09-2025

Ayacucho: Rector de la Unsch admite existencia de mafias que venden respuestas en exámenes de admisi

El rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (Unsch), Emilio Ramírez Roca, reconoció públicamente que los procesos de admisión de la casa de estudios han sido infiltrados por mafias internas y externas que se dedican a la venta de respuestas a postulantes. La admisión de esta problemática, que por años fue denunciada por estudiantes y padres de familia, marca un punto de quiebre en la transparencia universitaria.

Ramírez explicó que estas redes criminales operan tanto desde dentro como fuera de la institución. En algunos casos, con la complicidad de trabajadores y en otros a través de organizaciones externas que ofrecen ingreso seguro a cambio de miles de soles. Estamos frente a mafias que trafican con la educación y el futuro de nuestros jóvenes. No podemos seguir encubriendo lo que ya es evidente, declaró el rector.

El impacto de estas mafias no solo afecta a los postulantes honestos, que confían en su preparación, sino también a la credibilidad de la universidad. La venta de respuestas socava el principio de meritocracia y perpetúa un sistema de corrupción que, según especialistas, se ha extendido en varias universidades públicas del país.

La Unsch anunció que reforzará los mecanismos de control con apoyo de la policía y el Ministerio Público. La meta, según Ramírez, es garantizar un proceso de admisión limpio y transparente en 2026. Sin embargo, la revelación de que estas mafias han operado con complicidad interna plantea un desafío mayor: reconstruir la confianza de la sociedad en uno de los exámenes más importantes para el futuro de los jóvenes ayacuchanos.



