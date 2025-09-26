GRABADO el 26-09-2025

EXPLOTA AUDIENCIA: Delia Espinoza enfrentó a Humberto Abanto y lo saca de sus casillas

La fiscal suspendida Delia Espinoza protagonizó un momento tenso en la audiencia donde se evaluaba su demanda de amparo para anular su suspensión. Durante el cruce, Abanto le exigió que aprenda a comportarse ella respondió que no puede callarse ante constantes faltas de respeto. Las expresiones de Delia Espinoza, con gestos visibles de molestia, provocaron un fuerte incidente verbal entre las partes.



La exfiscal de la Nación, también denunció que le prepararon una trampa judicial: afirmó que si ejecutaba la orden de reposición de Benavides, iba a enfrentar denuncias constitucionales por violar la Constitución, pues ella no es quien nombró a sí misma como fiscal de la Nación, sino la Junta de Fiscales Supremos, conforme al artículo 158.



