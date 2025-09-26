GRABADO el 26-09-2025

¡DESCONFIAN DE LAS AFP! Crece el rechazo juvenil a la Ley Pro-AFP, advierte colectivo ciudadano

AGENDA REGIONAL El vocero del colectivo ciudadano Bloque Lima Popular, Lorenzo Ruiz de la Vega, señaló que la indignación por la Ley Pro-AFP, recientemente aprobada por el Congreso, es especialmente fuerte entre los jóvenes. Según indicó, muchos ya no confían en las AFP debido a su imagen asociada a la corrupción y a los pactos con el fujimorismo, el acuñismo y otras fuerzas políticas.



Mira el programa completo en https://www.youtube.com/watch?vMyDtxbiycAs



