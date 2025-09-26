GRABADO el 26-09-2025

Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos en medio de la pausa del conflicto

Más de 120 efectivos de la Policía Nacional fueron desplegados en la ruta HidroeléctricaMachu Picchu para garantizar el traslado de buses turísticos de la empresa comunal Inversiones Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy. El general Julio Becerra, jefe policial en Cusco, informó que ya se han movilizado las dos primeras unidades y que el proceso continuará hasta completar los nueve buses, sin incidentes.

En paralelo, el alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre, invoca la paz y el diálogo y advierte que la exclusión de la empresa municipal Tramusa del plan temporal de transporte de turistas a la Llaqta inka podría dejar sin empleo a más de 150 personas y reactivar las protestas. Pide a la PCM y al MTC actuar con celeridad para evitar una nueva crisis social en el distrito.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

cusco machupicchu pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Cusco: El sacrificio detrás de la bisutería Ashaninka: 18 horas para vender en Expo Los Andes 2025.

VERGÜENZA INTERNACIONAL Erick Moreno El "Monstruo" pone en evidencia a la PNP en la prensa Paraguay.

Ayacucho: Rector de la Unsch admite existencia de mafias que venden respuestas en exámenes de admisi.

Arequipa: En jornada de Perumin 37, expresidente Mauricio Macri dio consejos de liderazgo.

Puno: Registra 19 conflictos sociales y se ubica en segundo lugar a nivel nacional.

Junín: César Acuña también vulneró la neutralidad electoral en Huancayo, según informe del JEE.

Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos en medio de la pausa del conflicto.

¡TERRIBLE CORRUPCIÓN! PNP protegía al "Monstruo": Santivañez lo confirma, pero dice que ya sabía.

AFP: El modelo que desató MASIVAS PROTESTAS en Chile en 2016, en memoria de un docente chileno.

PASÓ EN EL PERÚ: Rector de la Unsch admite existencia de mafias en exámenes de admisión.

KEIKO EN PUNO Fujimoristas llamaron sicarios a los caídos en Puno pero ahora busca sus votos.

¿Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía de la Nación? Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Mujeres lideresas logran reconocimiento histórico con el Lago Titicaca que ya es sujeto de dererecho.

La Libertad: Adiós al sueño presidencial de Arturo Fernández tras sentencia por difamación.

MUDOS Estado no pudo justificar abusos de policías ante la CIDH durante el conflicto armado.

Además hoy día 26 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.