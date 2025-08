GRABADO el 01-08-2025

TRUMP ordena despliegue de submarinos nucleares tras amenaza de expresidente Medvédev Gestión

El presidente de EstadosUnidos, DonaldTrump, anunció este viernes que ordenó el despliegue de dos submarinosnucleares en "las regiones apropiadas", como respuesta a las declaraciones "altamente provocadoras" del expresidente ruso DmitriMedvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. Trump advirtió que las palabras pueden tener consecuencias no deseadas y afirmó que espera evitar un posible escalamiento militar.



En una publicación en Truth Social, Trump responsabilizó al actual presidente JoeBiden de la continuidad del conflicto con Rusia y aseguró que su labor consiste en intentar detener la guerra. Aunque aclaró que no especificó si los submarinos son propulsados por energía nuclear o portan misiles nucleares, sí reconoció que estas operaciones militares son confidenciales por razones de seguridad.



El intercambio en redes entre Trump y Medvédev ha elevado aún más la tensiónmilitar entre EE. UU. y Rusia, sin revelar ubicaciones exactas ni armamento. Este intercambio virtual expone un contexto global en el que las redes sociales se convierten en escenario de confrontaciones diplomáticas de alto riesgo.



Desde Diario Gestión

