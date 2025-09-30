GRABADO el 30-09-2025

Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos

Los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, en el distrito de Kimbiri (VRAEM), realizaron hoy una protesta pacífica en los exteriores de la Municipalidad Distrital para exigir al alcalde Héctor Dipas Torres el cumplimiento de los compromisos asumidos durante su gestión.

Con pancartas en mano y arengas dirigidas a las autoridades locales, los ciudadanos señalaron que las promesas realizadas hasta la fecha no han sido concretadas. Estamos cansados de esperar.El alcalde dijo que atendería nuestras necesidades, pero seguimos igual. No hay obras, no hay servicios, no hay apoyo. La gente ya perdió la esperanza, expresó uno de los manifestantes.

Entre las principales demandas, los pobladores solicitaron proyectos de infraestructura básica, mejoras en los servicios públicos y programas de apoyo social. Según indicaron, la falta de ejecución ha impactado en su calidad de vida y generado una creciente desconfianza hacia las autoridades distritales.

Los dirigentes comunales advirtieron que las protestas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta formal y verificable por parte de la municipalidad.No buscamos confrontación, pedimos que se cumpla lo prometido. Nuestra comunidad merece respeto y atención, remarcaron.

Hasta el cierre de esta edición, la Municipalidad Distrital de Kimbiri no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas de los vecinos de Nueva Esperanza.



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

ayacucho nuevesperanza kimbiri vraem protestasperu pasoenelperú noticiasperu redmediosregionalesperu

Desde El Búho pe

Vizcarra lidera las encuestas y Congreso decide acusarlo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos.

Arequipa: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema.

OFRECE GARANTÍAS Fiscal de la Nación tranquiliza a Fuerza Popular por denuncia de inhabilitación.

¡PERUANO DESATA FURIA EN ARGENTINA!: Joven sospechoso de triple feminicidio: Lo apodan "Pequeño J".

PASÓ EN EL PERÚ: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema.

POR POCO Y LES PIDE PERDÓN Tomás Gálvez se rinde ante el Congreso y les GARANTIZA no más denuncias.

¡NO SOPORTÓ! Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: "¡Terruqueador!".

¿SE APROVECHAN? Bancos y AFP: prácticamente los dueños del negocio de las pensiones, según abogado.

Queman a Dina en Arequipa y acusan Santiváñez de proteger al monstruo Pico a Pico Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ: Dina Boluarte asegura que en la ONU envió un mensaje de respeto a la democracia.

ARRANCA LA PURGA DEL FISCAL Tomás Gálvez se deshace de fiscales que investigaban a Santiváñez.

¡DESCONFIAN DE LAS AFP! Crece el rechazo juvenil a la Ley Pro-AFP, advierte colectivo ciudadano.

¡TEME SER SILENCIADO EN PERÚ! Erick Moreno El Monstruo expone sus temores a la prensa paraguaya.

EXPLOTA AUDIENCIA: Delia Espinoza enfrentó a Humberto Abanto y lo saca de sus casillas.

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.