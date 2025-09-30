GRABADO el 30-09-2025

¿HARÁN TEMBLAR AL GOBIERNO? Cientos avanzan hacia Lima: nueva marcha de sacrificio sacude Pasco

EL GOBIERNO TENDRÁ QUE ESCUCHARLOS A la marcha de sacrificio proveniente de Pataz se suma una nueva movilización hacia Lima. Cientos de padres han iniciado una protesta a pie desde Pasco, con el objetivo de exigir soluciones a la contaminación de la laguna Patarcocha. Los manifestantes denuncian que la laguna recibe aguas residuales, lo que genera olores nauseabundos y provoca afecciones como dolores de cabeza, mareos, infecciones y náuseas entre los estudiantes de la zona. De esta manera, dos marchas avanzan actualmente hacia Lima, con la intención de hacer escuchar sus reclamos ante el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte.



Desde El Búho pe

Además hoy día 30 de Setiembre en el calendario del Perú.

