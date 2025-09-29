GRABADO el 29-09-2025

PASÓ EN EL PERÚ: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 29 setiembre 2025



AREQUIPA: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema

AYACUCHO: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos

JUNÍN: Anuncian contrato para construcción de planta aguas residuales, pero aún no se compran los terrenos

LORETO: Chuchuhuasi podría reconocerse como patrimonio cultural



Programa de la Red de Medios Regionales del Perú



¡Accede a contenido exclusivo y beneficios especiales!

Únete a Buhocomunidad aquí https://elbuho.pe/comunidad/

Nuestra web: www.elbuho.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Facebook: ElBuho.pe

Instagram: elbuho.pe

Twitter/X: elbuhope

TikTok: elbuho.pe



noticiasperu ultimasnoticias peru fyp loultimo peru congreso NoticiasHoy Noticiashoyperu loultimonoticiasperu

Desde El Búho pe

¿HARÁN TEMBLAR AL GOBIERNO? Cientos avanzan hacia Lima: nueva marcha de sacrificio sacude Pasco.

Vizcarra lidera las encuestas y Congreso decide acusarlo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos.

Arequipa: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema.

OFRECE GARANTÍAS Fiscal de la Nación tranquiliza a Fuerza Popular por denuncia de inhabilitación.

¡PERUANO DESATA FURIA EN ARGENTINA!: Joven sospechoso de triple feminicidio: Lo apodan "Pequeño J".

PASÓ EN EL PERÚ: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema.

POR POCO Y LES PIDE PERDÓN Tomás Gálvez se rinde ante el Congreso y les GARANTIZA no más denuncias.

¡NO SOPORTÓ! Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: "¡Terruqueador!".

¿SE APROVECHAN? Bancos y AFP: prácticamente los dueños del negocio de las pensiones, según abogado.

Queman a Dina en Arequipa y acusan Santiváñez de proteger al monstruo Pico a Pico Mabel Cáceres.

PASÓ EN EL PERÚ: Dina Boluarte asegura que en la ONU envió un mensaje de respeto a la democracia.

ARRANCA LA PURGA DEL FISCAL Tomás Gálvez se deshace de fiscales que investigaban a Santiváñez.

¡DESCONFIAN DE LAS AFP! Crece el rechazo juvenil a la Ley Pro-AFP, advierte colectivo ciudadano.

¡TEME SER SILENCIADO EN PERÚ! Erick Moreno El Monstruo expone sus temores a la prensa paraguaya.

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS El Búho pe

Todos los videos desde El Búho pe en Youtube.