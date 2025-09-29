PASÓ EN EL PERÚ: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema
PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 29 setiembre 2025
AREQUIPA: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema
AYACUCHO: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos
JUNÍN: Anuncian contrato para construcción de planta aguas residuales, pero aún no se compran los terrenos
LORETO: Chuchuhuasi podría reconocerse como patrimonio cultural
Programa de la Red de Medios Regionales del Perú
¿HARÁN TEMBLAR AL GOBIERNO? Cientos avanzan hacia Lima: nueva marcha de sacrificio sacude Pasco.
Vizcarra lidera las encuestas y Congreso decide acusarlo Pico a Pico con Mabel Cáceres.
Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos.
OFRECE GARANTÍAS Fiscal de la Nación tranquiliza a Fuerza Popular por denuncia de inhabilitación.
¡PERUANO DESATA FURIA EN ARGENTINA!: Joven sospechoso de triple feminicidio: Lo apodan "Pequeño J".
POR POCO Y LES PIDE PERDÓN Tomás Gálvez se rinde ante el Congreso y les GARANTIZA no más denuncias.
¡NO SOPORTÓ! Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: "¡Terruqueador!".
¿SE APROVECHAN? Bancos y AFP: prácticamente los dueños del negocio de las pensiones, según abogado.
Queman a Dina en Arequipa y acusan Santiváñez de proteger al monstruo Pico a Pico Mabel Cáceres.
ARRANCA LA PURGA DEL FISCAL Tomás Gálvez se deshace de fiscales que investigaban a Santiváñez.
¡DESCONFIAN DE LAS AFP! Crece el rechazo juvenil a la Ley Pro-AFP, advierte colectivo ciudadano.
¡TEME SER SILENCIADO EN PERÚ! Erick Moreno El Monstruo expone sus temores a la prensa paraguaya.
Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.
