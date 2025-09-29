GRABADO el 29-09-2025

OFRECE GARANTÍAS Fiscal de la Nación tranquiliza a Fuerza Popular por denuncia de inhabilitación

Tomás Gálvez tranquiliza a Fuerza Popular por denuncia de inhabilitación: Va a culminar sin ningún problema



El 92 de los peruanos quiere que Juan José Santiváñez y Eduardo Arana renuncien



Ministro Juan José Santiváñez anuncia que la extradición de El Monstruo demorará



PASÓ EN EL PERÚ: Congresista escupió a periodista en audiencia en la ciudad de Juliaca.

¡PURO CAOS! Montesinos se muda de cárcel, Gálvez pierde los papeles y nuevo jefe PNP es una joya.

QUEDÓ EN VERGÜENZA César Acuña y otro lapsus público esta vez lo corrigieron al instante.

Quechua Pop en rebeldía: Lenin Tamayo desafía al Gobierno de Dina en pleno concierto.

Dina tilda a la generación Z de "manipulados" pero arzobispo de Lima los respalda de la represión.

Vizcarra: yo volvería a cerrar el Congreso Pico a Pico con Mabel Cáceres.

¿HARÁN TEMBLAR AL GOBIERNO? Cientos avanzan hacia Lima: nueva marcha de sacrificio sacude Pasco.

Vizcarra lidera las encuestas y Congreso decide acusarlo Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Ayacucho: Pobladores de Nueva Esperanza protestan en Kimbiri por compromisos incumplidos.

Arequipa: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema.

¡PERUANO DESATA FURIA EN ARGENTINA!: Joven sospechoso de triple feminicidio: Lo apodan "Pequeño J".

POR POCO Y LES PIDE PERDÓN Tomás Gálvez se rinde ante el Congreso y les GARANTIZA no más denuncias.

¡NO SOPORTÓ! Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: "¡Terruqueador!".

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

