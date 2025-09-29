GRABADO el 29-09-2025

¡NO SOPORTÓ! Congresista Héctor Valer pierde los papeles con periodista en Puno: "¡Terruqueador!"

"LLAMA ERES" Durante su visita a Juliaca (Puno), el congresista Héctor Valer protagonizó un escandaloso incidente: empujó y escupió a un periodista que lo increpó por haber "terruqueado" a las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, ocurridas en diciembre de 2022 y a inicios de 2023. Aunque negó haber proferido tales ofensas, le recordaron sus declaraciones pasadas y el momento en que causó indignación al colocar un cartel con el símbolo de Sendero Luminoso sobre fotografías de los fallecidos durante las protestas en Puno. Hasta el momento, el parlamentario de Somos Perú no ha pedido disculpas ni se ha pronunciado sobre el incidente



