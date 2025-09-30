GRABADO el 30-09-2025

Arequipa: Cuatro familias de Pusa Pusa denuncian desalojo promovido por Autodema

Dirigentes de la Asociación de Propietarios Individuales Afectados por la Construcción de la Represa de Angostura del Anexo de Pusa Pusa denunciaron que este lunes 29 se ejecutó el desalojo de cuatro familias pese a fallos judiciales a su favor. Su presidente, Félix Maximiliano Yanque Huanca, informó que la Policía Nacional comunicó la medida la tarde del domingo, por lo que pidió la intervención de las autoridades regionales y del distrito de Caylloma. El dirigente recordó que Autodema y el Gobierno Regional de Arequipa incumplen acuerdos de reubicación, transferencia de terrenos y restauración de condiciones de vida, a pesar de estar contemplados en las resoluciones judiciales. Además, solicitó el respaldo del congresista Esdras Medina para establecer diálogo con la PNP, señalando que en dos ocasiones anteriores las familias ya sufrieron desalojos violentos.



