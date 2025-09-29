GRABADO el 29-09-2025

¡PERUANO DESATA FURIA EN ARGENTINA!: Joven sospechoso de triple feminicidio: Lo apodan "Pequeño J"

GENERÓ PROTESTAS El asesinato de tres mujeres ha generado profunda indignación y protestas en Argentina. Un ciudadano peruano de 20 años, identificado como Tony Valverde y conocido como "Pequeño J", natural de La Libertad, es señalado como sospechoso de ser el presunto autor intelectual del crimen, que estaría vinculado al narcotráfico. Las autoridades argentinas han intensificado su búsqueda con el objetivo de esclarecer las circunstancias del feminicidio de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara G. (15). Tras el hecho, se llevaron a cabo movilizaciones del colectivo "Ni Una Menos" en distintas provincias del país, algunas de las cuales fueron reprimidas.



