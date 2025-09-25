GRABADO el 25-09-2025

AFP: El modelo que desató MASIVAS PROTESTAS en Chile en 2016, en memoria de un docente chileno

AGENDA REGIONAL Marcelo Taito, ingeniero comercial y profesor de la Universidad de las Américas de Chile, recordó que en 2016 surgió en el país un movimiento contra las AFP, el cual desencadenó multitudinarias protestas que exigían el fin del sistema de pensiones de ese momento. 

QUEMAN a Dina en PERUMIN: resguardada por docenas de policías dice que no permitirá conflictos.

Cusco: El sacrificio detrás de la bisutería Ashaninka: 18 horas para vender en Expo Los Andes 2025.

VERGÜENZA INTERNACIONAL Erick Moreno El "Monstruo" pone en evidencia a la PNP en la prensa Paraguay.

Ayacucho: Rector de la Unsch admite existencia de mafias que venden respuestas en exámenes de admisi.

Arequipa: En jornada de Perumin 37, expresidente Mauricio Macri dio consejos de liderazgo.

Puno: Registra 19 conflictos sociales y se ubica en segundo lugar a nivel nacional.

Junín: César Acuña también vulneró la neutralidad electoral en Huancayo, según informe del JEE.

Machu Picchu: policía resguarda traslado de buses turísticos en medio de la pausa del conflicto.

¡TERRIBLE CORRUPCIÓN! PNP protegía al "Monstruo": Santivañez lo confirma, pero dice que ya sabía.

AFP: El modelo que desató MASIVAS PROTESTAS en Chile en 2016, en memoria de un docente chileno.

PASÓ EN EL PERÚ: Rector de la Unsch admite existencia de mafias en exámenes de admisión.

KEIKO EN PUNO Fujimoristas llamaron sicarios a los caídos en Puno pero ahora busca sus votos.

¿Delia Espinoza vuelve a la Fiscalía de la Nación? Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Mujeres lideresas logran reconocimiento histórico con el Lago Titicaca que ya es sujeto de dererecho.

La Libertad: Adiós al sueño presidencial de Arturo Fernández tras sentencia por difamación.

Además hoy día 27 de Setiembre en el calendario del Perú.

