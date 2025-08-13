GRABADO el 13-08-2025

TRUMP Y PUTIN SE REÚNEN EN ALASKA MIENTRAS ZELENSKY QUEDA EXCLUIDO Análisis RADAR24

Este 15 de agosto de 2025, en la histórica Base ElmendorfRichardson de Alaska, el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin se reúnen en una tensa cumbre para negociar una tregua en la guerra en Ucrania. Trump advierte consecuencias muy graves si no se logra un cese del fuego inmediato, mientras que líderes europeos y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski exigen que Ucrania participe en cualquier acuerdo de paz. La cumbre se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad y sin la presencia de Zelenski, lo que genera preocupación sobre un posible acuerdo entre bastidores que ignore la soberanía ucraniana. Analizamos el contexto diplomático, las exigencias de cada parte, la implicancia geopolítica y qué podría implicar este encuentro para el futuro inmediato del conflicto.



