Trump viaja a Alaska para negociar el fin de la guerra en Ucrania con Putin Gestión

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en la base militar Joint Base Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, en una cumbre que podría influir decisivamente en el curso del conflicto en Ucrania. En juego están no solo las aspiraciones de cese al fuego, sino también la legitimación internacional de Putin, quien enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. La reunión, la primera entre los líderes como presidentes en activo desde el reingreso de Trump al poder, se ha convertido en un reto diplomático mayúsculo, marcado por la atención mundial y la presión de aliados occidentales que exigen que Ucrania esté presente en cualquier acuerdo.



GestiónNewsroomLive NoticiasGlobales AnálisisGeopolítico EconomíaMundial IA Geopolítica LatinosEnUSA NoticiasEnEspañol



